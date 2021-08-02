Черепахи оказались под угрозой вымирания из-за пластика

Источник материала: БелТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодые морские черепахи поглощают все больше пластика, заявили ученые. Это может поставить некоторые виды под угрозу вымирания, сообщает "МИР 24" со ссылкой на Frontiers in Marine Science.

Исследование охватило небольших черепах, с диаметром панциря до 50 см. Ученые обследовали внутренности 121 морской черепахи пяти разных видов. В список вошли зеленая, логгерхед, оливковая, ястребиный клюв и плоскоспинная. Черепахи обитали в Индийском и Тихом океанах. Они либо выбросились на берег, либо были пойманы непреднамеренно.

Результаты показали, что у представителей четырех видов в желудочно-кишечном тракте присутствуют фрагменты пластика. Исключение составили черепахи вида ястребиный клюв, но ученым удалось добыть всего семь особей.

Обитатели Тихого океана пострадали сильнее. Организмы 83% зеленых черепах из его вод содержали пластик, а из Индийского океана - всего 9%. Пластиковый мусор мог составлять до 0,9% общего веса существ. В одной зеленой черепахе из Тихого океана обнаружили 144 куска пластика размером более 1 мм. Большая часть отходов представляла собой полиэтилен и полипропилен.

Ученые отметили, что молодые черепахи традиционно уплывают из прибрежных вод в глубокий океан, так как там меньше хищников. Эта эволюционная стратегия позволяла им процветать, но сейчас она же представляет угрозу. Покидая побережье, черепахи попадают в самые загрязненные области океана, такие как Большое тихоокеанское мусорное пятно.

Молодые черепахи, как правило, едят все подряд и часто глотают пластик. Ученые отметили, что это повышает риск для видов, которые и без того находятся под угрозой вымирания.-0-