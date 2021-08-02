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В. Томкус о том, что все это время границу Литвы защищали не литовские руководители, а белорусский Президент

02.08.2021 20:45 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Оказывается, 30 лет вместе с появлением Ландсбергиса   они готовятся отражать российскую агрессию, а государственная граница при этом напоминает решето. 

Автор статьи в  литовском издании "Республика"  Витас Томкус  раскрывает литовцам глаза. Оказывается, все это время границу Литвы  защищали не литовские руководители, а белорусский Президент Александр Лукашенко! Причем, охранял их границу  абсолютно бесплатно, "пока мы не решили обменять его на домохозяйку!".  "А не пора бы извиниться перед Беларусью?",  - спрашивает автор статьи под названием "Что делать?".

Например,  "давать деньги  желающим вернуться домой мигрантам" -  с таким предложением выступила  глава Департамента миграции Литвы. Суммы предлагает символические -  чтоб хватило на билет до дома. Интересно только, откуда пограничникам брать откупные -  из бюджета, европейских фондов или из своих карманов? 

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А таких, желающих  бежать уже  из  "гостеприимной"  Литвы скоро будет все больше. Благодаря литовскому дырявому правовому закону о мигрантах, этим людям запрещено перемещаться по литовской территории. Полиция  сгоняет их  в мини-резервации, где держит за металлическим ограждением. Градус возмущения мигрантов критически нарастает.   


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Оказывается, 30 лет вместе с появлением Ландсбергиса   они готовятся отражать российскую агрессию, а государственная граница при этом напоминает решето.  Автор...
 
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