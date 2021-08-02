|
В. Томкус о том, что все это время границу Литвы защищали не литовские руководители, а белорусский Президент
02.08.2021 20:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Оказывается, 30 лет вместе с появлением Ландсбергиса они готовятся отражать российскую агрессию, а государственная граница при этом напоминает решето.
Автор статьи в литовском издании "Республика" Витас Томкус раскрывает литовцам глаза. Оказывается, все это время границу Литвы защищали не литовские руководители, а белорусский Президент Александр Лукашенко! Причем, охранял их границу абсолютно бесплатно, "пока мы не решили обменять его на домохозяйку!". "А не пора бы извиниться перед Беларусью?", - спрашивает автор статьи под названием "Что делать?".
Например, "давать деньги желающим вернуться домой мигрантам" - с таким предложением выступила глава Департамента миграции Литвы. Суммы предлагает символические - чтоб хватило на билет до дома. Интересно только, откуда пограничникам брать откупные - из бюджета, европейских фондов или из своих карманов?
Беженцы в Литве: Нас держат как животных!
А таких, желающих бежать уже из "гостеприимной" Литвы скоро будет все больше. Благодаря литовскому дырявому правовому закону о мигрантах, этим людям запрещено перемещаться по литовской территории. Полиция сгоняет их в мини-резервации, где держит за металлическим ограждением. Градус возмущения мигрантов критически нарастает.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В. Томкус о том, что все это время границу Литвы защищали не литовские руководители, а белорусский Президент
Оказывается, 30 лет вместе с появлением Ландсбергиса они готовятся отражать российскую агрессию, а государственная граница при этом напоминает решето. Автор...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)