Извержения вулканов на острове Санторини связаны с изменениями уровня моря - ученые

Источник материала: БелТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые пришли к выводу, что на активность вулканов острова Санторини в наибольшей степени влияет уровень моря. В античности на этом острове находился супервулкан, который предположительно погубил Минойскую цивилизацию. Результаты исследования опубликовал научный журнал Nature Geoscience, сообщает ТАСС.

"Около 3,6 тыс. лет назад здесь произошел мощный взрыв, в результате которого центральная часть острова погрузилась в море. В результате обнажились следы более 200 предыдущих извержений. Благодаря их изучению мы выяснили связь между уровнем Средиземного моря и извержениями на Санторини", - рассказал один из авторов работы, научный сотрудник Университета Брукса (Великобритания) Кристофер Сатоу.

Считается, что до извержения супервулкана современный Санторини и окружающие его небольшие острова представляли собой единое целое - остров Тира. В результате взрыва супервулкана в XVII веке до н.э. в середине острова образовалась выемка глубиной в несколько сот метров и объемом в 133 куб.км. Почти сразу ее заполнили морские воды.

В результате возникло гигантское цунами, которое затопило соседний Крит. Обломки вулканических пород оказались на огромном расстоянии от эпицентра, в атмосферу попало множество вулканического пепла. Все это, как считают историки, привело к резкому упадку крито-минойской цивилизации, повлияло на благополучие жителей Древнего Египта и других стран Средиземноморья, а также породило легенду об Атлантиде.

Кристофер Сатоу и его коллеги заинтересовались, как часто этот супервулкан извергался в прошлом и какие факторы могли влиять на частоту подобных событий. Для ответа на этот вопрос специалисты изучили вулканические породы, формировавшиеся на склонах Санторини за последние 360 тыс. лет.

Эти породы обнажились сразу после извержения, благодаря чему исследователи могут изучать его геологическую историю, не прибегая к дорогостоящему и трудоемкому бурению. Собрав образцы пород, британские геологи детально изучили последствия 211 извержений вулкана.

Научный сотрудник и его коллеги обратили внимание, что все проявления вулканической активности на Санторини происходили, когда уровень воды в Средиземном море был на 40-80 м ниже современного. Лишь четыре извержения супервулкана произошли, когда уровень моря был близок к современному.

Геологи смоделировали, как изменения уровня Мирового океана будут влиять на поведение потоков магмы в недрах Санторини. Согласно этим расчетам, когда уровень моря был на несколько десятков метров ниже современного, расплавленным породам было легче двигаться в сторону поверхности Земли. Кроме того, открывались новые пути для их подъема.

"Этот геологический механизм очень прост - понижение уровня моря снижает давление на кору Земли и она начинает фрагментироваться. Через трещины между этими фрагментами магма может подниматься к поверхности и подпитывать вулканы", - пояснил Кристофер Сатоу.

Подобным образом, как предполагают геологи, ведут себя и другие островные вулканы, на долю которых приходится около 60% известных очагов вулканизма. Соответственно колебания климата и связанные с ними изменения в площади ледовых шапок могут существенным образом влиять на частоту извержений вулканов, чьи выбросы, в свою очередь, влияют на климат и температуры на Земле.-0-