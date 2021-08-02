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Двое взрослых и ребенок стали жертвами урагана в Тверской области

02.08.2021 21:45 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека, включая ребенка, стали жертвами урагана в Тверской области, еще восемь получили травмы. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в экстренных службах.

"Из-за падения деревьев и конструкций в результате урагана в Тверской области погибли двое взрослых и один ребенок. Еще восемь человек пострадали", - сказали агентству в экстренных службах. Всего ураганом повалено по меньшей мере 90 деревьев.

От стихии в большей степени пострадал Андреаполь, где, по данным региональных властей, из-за прохождения грозового фронта и ураганного ветра порывами до 25 м/с произошло падение деревьев в жилом секторе. По информации Главного управления МЧС России по Тверской области, есть пострадавшие.

По данным пресс-службы правительства региона, была создана комиссия по ликвидации последствий стихии в Андреаполе, ее возглавил губернатор Игорь Руденя. Глава региона поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям, оперативно восстановить энергоснабжение в муниципальном образовании, провести другие работы по ликвидации последствий стихии.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Из-за падения деревьев и конструкций в результате урагана в Тверской области погибли двое взрослых и один ребенок. Еще восемь человек пострадали", - сказали...
 
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