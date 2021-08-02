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В центре Лондона установили искусственный парковый холм высотой 25 м
02.08.2021 23:17 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Мраморной арки в Лондоне появился поросший зеленью холм. Новая достопримечательность, по мнению местных властей, должна привлечь в центр города больше местных жителей и туристов, сообщает Independent.
Холм представляет собой арт-объект, который простоит в Лондоне полгода, а затем будет разобран. Материалы, из которых он состоит, легко переработать и использовать в других парках.
Чтобы подняться на обзорную площадку на вершине холма, нужно преодолеть 134 ступеньки.
Временное сооружение, которое обошлось Вестминстерскому городскому совету в 2 млн фунтов стерлингов, тем не менее, не вызвало восторга у местных жителей. По их мнению, объект выглядит не так впечатляюще, как было обещано в рекламных брошюрах.-0-
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Холм представляет собой арт-объект, который простоит в Лондоне полгода, а затем будет разобран. Материалы, из которых он состоит, легко переработать и использовать...
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