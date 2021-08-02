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Шесть человек пострадали на курорте в Швейцарии из-за утечки химического вещества
02.08.2021 23:43 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утечка химического вещества произошла в термальном центре на горном курорте Лейкербад в Швейцарии. В результате происшествия пострадали шесть человек, сообщает ТАСС.
Утечка произошла около 09:00 по местному времени в техническом помещении. Это привело к эвакуации термального центра. На плохое самочувствие пожаловались шесть человек. Пострадавших доставили в больницы городов Сьон и Вьеж.-0-
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Утечка произошла около 09:00 по местному времени в техническом помещении. Это привело к эвакуации термального центра.
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