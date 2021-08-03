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МВФ направит на поддержку мировой экономики $650 млрд

03.08.2021 08:51 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный валютный фонд (МВФ) выделит $650 млрд на поддержку мировой экономики, пострадавшей от последствий пандемии, сообщает Deutsche Welle.

Решение послужит "прививкой для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса", заявила директор-распорядитель учреждения Кристалина Георгиева.

Объем средств для этой цели является крупнейшим в истории МВФ. Они будут переведены государствам - участникам фонда пропорционально квотам. Решение вступит в силу 23 августа.

Из общей суммы $275 млрд будет направлено на развивающиеся рынки. Глава фонда особо выделила важность поддержки более уязвимых стран - членов МВФ в восстановлении от последствий пандемии COVID-19 и достижении устойчивого долгосрочного роста.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Решение послужит "прививкой для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса", заявила директор-распорядитель учреждения Кристалина Георгиева.
 
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