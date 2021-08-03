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Самолет Екатеринбург - Симферополь совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета

03.08.2021 08:51 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет, выполнявший рейс Екатеринбург - Симферополь, совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета (Кольцово) из-за неисправности. Проводится проверка. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

"3 августа в 05:54 командир воздушного судна авиакомпании "Норд Винд", выполняющего рейс по маршруту Симферополь - Екатеринбург, сообщил об отказе зеленой гидросистемы. Экипажем принято решение о посадке в аэропорту Кольцово с данной неисправностью. Посадка произведена благополучно", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что на борту находились 148 пассажиров, из них 41 ребенок. Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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3 августа в 05:54 командир воздушного судна авиакомпании "Норд Винд", выполняющего рейс по маршруту Симферополь - Екатеринбург, сообщил об отказе зеленой...
 
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