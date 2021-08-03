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В Болгарии бушуют сильные пожары

03.08.2021 08:51 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабные пожары распространяются в юго-западной части Болгарии на фоне экстремально жаркой погоды. В населенном пункте Долно-Село сгорели по меньшей мере 15 домов и школа, ситуация оценивается как критическая, пострадали две женщины. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на чешский телеканал NOVA.

"Начался очень сильный ветер, который привел к возникновению короткого замыкания в проводах и последующему быстро распространившемуся пожару. Две женщины с отравлением продуктами горения были госпитализированы, жители были эвакуированы, однако многие из них остались и помогают пожарным справиться с огнем", - рассказал телеканалу глава поселения Лозан Тасков.

В последние дни в разных районах страны из-за жары объявлен экстремальный уровень опасности в связи с природными пожарами. Как сообщили в Национальном институте метеорологии и гидрологии, сохраняющаяся жаркая погода и сильный ветер резко повысили вероятность возникновения и быстрого распространения огня. В отдельных местах температура воздуха превышает 40 градусов в тени, на остальной территории Болгарии температура превышает 35 градусов. Метеорологи уже зарегистрировали несколько температурных рекордов.

Пожарные сообщают о более чем 400 очагах возгорания за последние несколько суток, наиболее тяжелая ситуация отмечается в районах Пловдива, Пазарджика, Перника, Кюстендила и Благоевграда, где возникли лесные пожары. На помощь пожарным пришли военнослужащие и добровольцы.

В ближайшие дни, по прогнозам метеорологов, в Болгарии жаркая погода сохранится. На курортах республики тоже жарко, около 33 градусов, температура воды - 26-27 градусов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Начался очень сильный ветер, который привел к возникновению короткого замыкания в проводах и последующему быстро распространившемуся пожару. Две женщины с...
 
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