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Разрушительный ураган в Твери
03.08.2021 10:35 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Российский город Тверь под ударом водной стихии. На город обрушился мощный ураган. 3 человека погибли, пострадали 15. Деревья падали на дороги и припаркованные автомобили. Буря оставила без электричества полторы тысячи домов в 90 населенных пунктах. Сильный ветер повредил крыши более полусотни зданий.
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Российский город Тверь под ударом водной стихии. На город обрушился мощный ураган. 3 человека погибли, пострадали 15. Деревья падали на дороги и припаркованные...
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