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Лесные пожары в Италии: огонь приблизился к жилым районам

03.08.2021 10:35 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Пламенем охвачена и Италия. Огонь уже уничтожил сосновый бор и внушительную часть инфраструктуры. По последним данным, пострадали 5 человек. В коммуне Пескара возгорание приблизилось к жилым районам. Спасателям пришлось экстренно эвакуировать несколько домов и пляжных курортов. Около 100 человек вывезли и из муниципалитета Ортона. Жителей Катании спасали от огня по воде на резиновых лодках.


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Пламенем охвачена и Италия. Огонь уже уничтожил сосновый бор и внушительную часть инфраструктуры. По последним данным, пострадали 5 человек. В коммуне Пескара...
 
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