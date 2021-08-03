Лесные пожары в Италии: огонь приблизился к жилым районам

Источник материала: БT

Пламенем охвачена и Италия. Огонь уже уничтожил сосновый бор и внушительную часть инфраструктуры. По последним данным, пострадали 5 человек. В коммуне Пескара возгорание приблизилось к жилым районам. Спасателям пришлось экстренно эвакуировать несколько домов и пляжных курортов. Около 100 человек вывезли и из муниципалитета Ортона. Жителей Катании спасали от огня по воде на резиновых лодках.





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