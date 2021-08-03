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Неделя огня: в Турции продолжают гореть курорты
03.08.2021 10:35 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Огонь продолжает охватывать пляжные курорты Турции. Количество пострадавших от возгораний превысило 800 человек. Лесные пожары перебросились на поселок Чёкертме в районе Бодрума. Борьба с огнем ведется в шести провинциях, включая Анталью, Измир и Муглу. По сообщениям Министерства сельского и лесного хозяйства Турции, спасателям удалось локализовать 137 возгораний в 32 провинциях. Ранее ответственность за умышленный поджог взяла на себя курдская группировка "Дети огня", признанная в Турции террористической. По факту заявлений ведется расследование.
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Огонь продолжает охватывать пляжные курорты Турции. Количество пострадавших от возгораний превысило 800 человек. Лесные пожары перебросились на поселок Чёкертме в...
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