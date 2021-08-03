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ДТП в Турции - перевернулся автобус с российскими туристами

03.08.2021 10:35 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Турции выясняют причины смертельного ДТП. В провинции Анталья перевернулся автобус с российскими туристами. Погибли 4 человека, 16 получили травмы и были госпитализированы. Всего в автобусе находилось 22 человека. Туристы следовали из Алании в аэропорт Антальи. На боковой развязке автобус наехал на преграды, перевернулся, выехав на встречную полосу.


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Теги: Минск
 
 
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В Турции выясняют причины смертельного ДТП. В провинции Анталья перевернулся автобус с российскими туристами. Погибли 4 человека, 16 получили травмы и были...
 
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