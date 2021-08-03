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В Латвии предложили дать право пограничникам стрелять по нелегальным мигрантам

03.08.2021 12:13 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвийским пограничникам необходимо предоставить полномочия по применению оружия, чтобы предотвратить приток нелегальных мигрантов в страну. Об этом заявил депутат Сейма от Национального объединения Латвии Янис Домбрава, сообщает Baltijas Balss.

Заявление Яниса Домбравы было сделано на фоне кризиса с мигрантами в Литве. Прогнозируя, что Латвия может столкнуться с аналогичной проблемой, депутат отметил, что необходимо предоставить пограничникам четкие полномочия пресекать любой незаконный въезд в страну. Он уточнил, что речь идет и об использовании оружия.

"Использование оружия вполне обосновано", - заявил Янис Домбрава, добавив, что пограничники не обязаны анализировать, являются ли люди, нелегально пересекающие границу, террористами, представителями каких-то национальных спецслужб или экономическими мигрантами. Задача пограничников - защищать границы страны, заявил депутат.

Кроме того, по мнению политика, для мигрантов должны быть предусмотрены штрафы, включая конфискацию всего имущества. "Мы не должны пытаться повторить ошибки, которые многие европейские страны сделали во время предыдущей волны миграции беженцев в Европу", - указал депутат.

Янис Домбрава также заявил, что от министра внутренних дел Латвии ожидается четкий план по противодействию миграции, в том числе по укреплению границы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Заявление депутата Сейма от Национального объединения Яниса Домбравы было сделано на фоне кризиса с мигрантами в Литве.
 
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