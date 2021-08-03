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Украина лезет решать проблемы мира, не разобравшись у себя в стране
03.08.2021 16:43 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Украина не хочет отставать от западной повестки. Всеми силами пытаясь выделиться в международном инфопространстве, Киев выбирает для себя простейший способ - с важностью пожертвовать проволоку. Стоит отметить, такой жест не остался незамеченным. В первую очередь экспертным сообществом самой Украины.
Елена Бондаренко, политический деятель (Украина):
Это похоже на то, что "галантерейщик и кардинал - это сила!" Человек ринулся решать проблемы мирового характера, не наведя порядок в доме. У нас в собственном доме беда, куда вы суетесь?!
Впрочем, по словам политологов, Украине как бывшей стране с огромным промышленным потенциалом, а ныне грустно поглядывающей на Евросоюз, ничего больше и не остается.
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Украина не хочет отставать от западной повестки. Всеми силами пытаясь выделиться в международном инфопространстве, Киев выбирает для себя простейший способ - с...
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