Источник материала: БT

Украина не хочет отставать от западной повестки. Всеми силами пытаясь выделиться в международном инфопространстве, Киев выбирает для себя простейший способ - с важностью пожертвовать проволоку. Стоит отметить, такой жест не остался незамеченным. В первую очередь экспертным сообществом самой Украины.

Елена Бондаренко, политический деятель (Украина):

Это похоже на то, что "галантерейщик и кардинал - это сила!" Человек ринулся решать проблемы мирового характера, не наведя порядок в доме. У нас в собственном доме беда, куда вы суетесь?!

Впрочем, по словам политологов, Украине как бывшей стране с огромным промышленным потенциалом, а ныне грустно поглядывающей на Евросоюз, ничего больше и не остается.





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