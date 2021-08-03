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Украина лезет решать проблемы мира, не разобравшись у себя в стране

03.08.2021 16:43 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Украина не хочет отставать от западной повестки. Всеми силами пытаясь выделиться в международном инфопространстве, Киев выбирает для себя простейший способ - с важностью пожертвовать проволоку. Стоит отметить, такой  жест не остался незамеченным. В первую очередь экспертным сообществом самой Украины. 

Елена Бондаренко, политический деятель (Украина):

Это похоже на то, что "галантерейщик и кардинал - это сила!" Человек ринулся решать проблемы мирового характера, не наведя порядок в доме. У нас в собственном доме беда, куда вы суетесь?! 

Впрочем, по словам политологов, Украине как бывшей стране с огромным промышленным потенциалом, а ныне грустно поглядывающей на Евросоюз, ничего больше и не остается. 


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Украина не хочет отставать от западной повестки. Всеми силами пытаясь выделиться в международном инфопространстве, Киев выбирает для себя простейший способ - с...
 
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