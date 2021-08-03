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В Нигерии в результате бандитского нападения убиты 17 сельских жителей

03.08.2021 18:59 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 17 сельских жителей были убиты бандитами в нигерийском штате Плато, сообщает газета Daily Post.

"Вечером 31 июля произошло нападение на деревню Джеббу Мианго, в результате которого были убиты 5 человек, также сожжено около 85 домов", - рассказал начальник полиции штата Эдвард Эгбука.

Начальник полиции также сообщил, что получил приказ от губернатора обеспечить безопасность на территории штата и взять ситуацию под контроль. "Губернатор дал нам две недели для того, чтобы найти и привлечь к ответственности тех, кто совершил нападение", - заявил Эдвард Эгбука.

В Нигерии уже второй год отмечается существенный рост числа нападений банд на мирных жителей. Преступники убивают людей, захватывают заложников для выкупа, похищают скот, запугивают жителей, облагая их различными поборами.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В Нигерии уже второй год отмечается существенный рост числа нападений банд на мирных жителей. Преступники убивают людей, захватывают заложников для выкупа,...
 
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