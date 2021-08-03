Стрельба в Вашингтоне - Пентагон взят под усиленную охрану

Источник материала: БT

Здание Пентагона взято под усиленную охрану, доступ туда прекращен. Причиной экстраординарных мер безопасности стал инцидент в транзитном центре ведомства. Подробности случившегося пока не известны. Местные СМИ сообщают о стрельбе в непосредственной близости от американского министерства обороны. Есть сведения, что ранены трое, двое тяжело. Один из них офицер.