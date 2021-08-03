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Стрельба в Вашингтоне - Пентагон взят под усиленную охрану
03.08.2021 20:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Здание Пентагона взято под усиленную охрану, доступ туда прекращен. Причиной экстраординарных мер безопасности стал инцидент в транзитном центре ведомства. Подробности случившегося пока не известны. Местные СМИ сообщают о стрельбе в непосредственной близости от американского министерства обороны. Есть сведения, что ранены трое, двое тяжело. Один из них офицер.Читайте также:
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Здание Пентагона взято под усиленную охрану, доступ туда прекращен. Причиной экстраординарных мер безопасности стал инцидент в транзитном центре ведомства....
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