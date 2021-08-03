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От применения оружия до создания концлагерей - в Латвии ищут пути борьбы с мигрантами

03.08.2021 20:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Латвии требуют от министра внутренних дел Марии Голубевой представить сейму экстренный план действий на случай, если страна столкнется с миграционным кризисом. Как отмечают власти, число нелегалов на местной границе также возросло, хотя и не сопоставимо пока с литовским. Один из крайне правых депутатов сейма Янис Домбрава и вовсе потребовал от пограничников применять к нелегалам оружие. 

Радикальные и даже преступные варианты решения проблемы становятся все более приемлемыми для политиков Балтии. Идея Домбравы стала прямым продолжением другого предложения: известный либеральный публицист Юлия Латынина считает, что для мигрантов следует создать концлагеря и морить их голодом.

Пока, впрочем, в латвийском сейме склоняются к другому варианту: построить на границе с Беларусью забор. Решение может быть принято на будущей неделе после встречи с министром внутренних дел Голубевой. 



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В Латвии требуют от министра внутренних дел Марии Голубевой представить сейму экстренный план действий на случай, если страна столкнется с миграционным кризисом....
 
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