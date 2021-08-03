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От применения оружия до создания концлагерей - в Латвии ищут пути борьбы с мигрантами
03.08.2021 20:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В Латвии требуют от министра внутренних дел Марии Голубевой представить сейму экстренный план действий на случай, если страна столкнется с миграционным кризисом. Как отмечают власти, число нелегалов на местной границе также возросло, хотя и не сопоставимо пока с литовским. Один из крайне правых депутатов сейма Янис Домбрава и вовсе потребовал от пограничников применять к нелегалам оружие.
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В Латвии требуют от министра внутренних дел Марии Голубевой представить сейму экстренный план действий на случай, если страна столкнется с миграционным кризисом....
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