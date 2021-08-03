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При стрельбе возле Пентагона погиб полицейский

03.08.2021 21:29 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В стрельбе возле Пентагона погиб полицейский, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN, передает БЕЛТА.

Сотрудник полиции погиб в результате инцидента со стрельбой рядом с Пентагоном.

Как сообщалось, сегодня неподалеку от Пентагона возле станции метро произошла стрельба. Пострадали не менее трех человек, одного из них транспортировали вертолетом. Среди них есть представитель службы безопасности Пентагона.

Стрелка ликвидировали, он не успел проникнуть в здание. После этого правоохранители сняли оцепление со здания оборонного ведомства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Стрелка ликвидировали, он не успел проникнуть в здание. После этого правоохранители сняли оцепление со здания оборонного ведомства.
 
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