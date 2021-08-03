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В Хорватии девять спецбортов тушат лесные пожары на площади около 800 га

03.08.2021 21:29 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство обороны Хорватии задействовало крупнейшую в этом году группировку противопожарных сил, включая авиатехнику, для тушения трех природных пожаров неподалеку от города Сплит. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на оборонное ведомство страны.

В ликвидации возгораний на площади около 800 га использовалось девять спецбортов Минобороны. Из-за пожаров была нарушена работа аэропорта в Сплите. За вчерашний день было осуществлено 490 вылетов, сброшено более 2 тыс. т воды, израсходовано почти 33 тыс. л топлива.

С конца июля по начало августа противопожарные силы Хорватии были задействованы в тушении 50 очагов возгорания в различных регионах, расположенных на побережье страны.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Из-за пожаров была нарушена работа аэропорта в Сплите. За вчерашний день было осуществлено 490 вылетов, сброшено более 2 тыс. т воды, израсходовано почти 33 тыс. л...
 
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