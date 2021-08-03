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Северная Македония из-за пожара закрыла один из пунктов пропуска на границе с Грецией

03.08.2021 21:57 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Северной Македонии из-за пожара закрылся один из пунктов пропуска на границе с Грецией, сообщает ТАСС со ссылкой на местную газету "Свободная печать".

Пограничные органы Северной Македонии из-за вспыхнувшего сегодня пожара были вынуждены закрыть пограничный переход в районе города Гевгелия на границе с Грецией. По информации местного издания, из-за быстро распространяющегося огня закрыт пограничный переход "Богородица". Движение транспорта в районе пока приостановлено, а автомобили перенаправляют на пропускной пункт в городе Дойран.

К настоящему времени пожар удалось потушить, однако погранпереход в городе Гевгелия по-прежнему закрыт.

Вчера по приказу президента Северной Македонии Стево Пендаровски для тушения природных пожаров в стране были привлечены военные вертолеты и военнослужащие из некоторых муниципалитетов. Мэр города Кочани, к которому огонь приблизился вплотную, Николчо Илиев отметил, что ситуация в ряде районов страны критическая. Местные жители активно помогали локализовать пожары. В западной части города Кочани было отключено электричество.

Премьер-министр республики Зоран Заев заявил, что ситуация находится под полным контролем Центрального антикризисного штаба и все необходимые службы мобилизованы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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К настоящему времени пожар удалось потушить, однако погранпереход в городе Гевгелия по-прежнему закрыт.
 
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