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В Германии неизвестный стрелял по прохожим стрелами – пострадали три человека
03.08.2021 23:13 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кельне неизвестный открыл стрельбу по прохожим стрелами с использованием неизвестного оружия. В результате нападения пострадали три человека, находившихся на площади Барбароссаплац, сообщает Spiegel.
По информации местной полиции, пострадавшие получили незначительные травмы, поскольку стрелы были небольшого размера.
Как только полицию оповестили о нападении, офицеры начали поиски преступника в соседних домах, но он успел скрыться. Полиция также разыскивает свидетелей произошедшего.-0-
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По информации местной полиции, пострадавшие получили незначительные травмы, поскольку стрелы были небольшого размера.
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