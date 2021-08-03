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В Германии неизвестный стрелял по прохожим стрелами – пострадали три человека

03.08.2021 23:13 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кельне неизвестный открыл стрельбу по прохожим стрелами с использованием неизвестного оружия. В результате нападения пострадали три человека, находившихся на площади Барбароссаплац, сообщает Spiegel.

По информации местной полиции, пострадавшие получили незначительные травмы, поскольку стрелы были небольшого размера.

Как только полицию оповестили о нападении, офицеры начали поиски преступника в соседних домах, но он успел скрыться. Полиция также разыскивает свидетелей произошедшего.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По информации местной полиции, пострадавшие получили незначительные травмы, поскольку стрелы были небольшого размера.
 
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