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В Афганистане боевики напали на дом и.о. министра обороны, погибли 8 человек

04.08.2021 09:21 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кабуле боевики напали на дом исполняющего обязанности министра обороны Афганистана Бисмиллы Мохаммади. Как сообщает телеканал TOLOnews, в результате нападения погибли 8 человек, еще 7 получили ранения.

Возле дома чиновника был взорван автомобиль, после чего началась стрельба и взрывы ручных гранат. Прибывшие на место происшествия силы безопасности Афганистана ликвидировали нападавших.

По предварительным данным, Бисмилла Мохаммади и его семья не пострадали. Пока неизвестно, кто стоял за нападением.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Возле дома чиновника был взорван автомобиль, после чего началась стрельба и взрывы ручных гранат. Прибывшие на место происшествия силы безопасности Афганистана...
 
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