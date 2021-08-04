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В Афганистане боевики напали на дом и.о. министра обороны, погибли 8 человек
04.08.2021 09:21 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кабуле боевики напали на дом исполняющего обязанности министра обороны Афганистана Бисмиллы Мохаммади. Как сообщает телеканал TOLOnews, в результате нападения погибли 8 человек, еще 7 получили ранения.
Возле дома чиновника был взорван автомобиль, после чего началась стрельба и взрывы ручных гранат. Прибывшие на место происшествия силы безопасности Афганистана ликвидировали нападавших.
По предварительным данным, Бисмилла Мохаммади и его семья не пострадали. Пока неизвестно, кто стоял за нападением.-0-
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Возле дома чиновника был взорван автомобиль, после чего началась стрельба и взрывы ручных гранат. Прибывшие на место происшествия силы безопасности Афганистана...
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