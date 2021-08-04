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В Дамаске подорвали автобус с военнослужащими

04.08.2021 09:21 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /корр. БЕЛТА/. В Дамаске в муниципальном районе Думмар был подорван автобус с сирийскими военнослужащими, сообщает агентство САНА.

В результате теракта погибли и пострадали люди, точное количество жертв не сообщается.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В результате теракта погибли и пострадали люди, точное количество жертв не сообщается.
 
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