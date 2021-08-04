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В Дамаске подорвали автобус с военнослужащими
04.08.2021 09:21 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
4 августа, Минск /корр. БЕЛТА/. В Дамаске в муниципальном районе Думмар был подорван автобус с сирийскими военнослужащими, сообщает агентство САНА.
В результате теракта погибли и пострадали люди, точное количество жертв не сообщается.-0-
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В результате теракта погибли и пострадали люди, точное количество жертв не сообщается.
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