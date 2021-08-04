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Угрожавшего взорвать здание правительства в Киеве задержали
04.08.2021 11:59 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина,
Ранее сообщалось, что мужчина с гранатой зашел в здание правительства Украины. Он угрожал взорвать здание. По некоторой информации, он являлся ветераном силовой операции в Донбассе. Его мотивы пока неизвестны.-0-
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Ранее сообщалось, что мужчина с гранатой зашел в здание правительства Украины. Он угрожал взорвать здание. По некоторой информации, он являлся ветераном силовой...
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