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В Киеве вооруженный гранатой мужчина ворвался в здание Кабмина - он угрожал взорвать здание
04.08.2021 12:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Срочная информация в эти минуты приходит из Украины. В Киеве вооруженный гранатой мужчина ворвался в здание Кабмина. Он угрожал взорвать здание, если его не выслушают. Сообщается, что мужчина ранее воевал в Донбассе, был сапером в батальоне "Айдар". В ходе боев получил контузию.
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Срочная информация в эти минуты приходит из Украины. В Киеве вооруженный гранатой мужчина ворвался в здание Кабмина. Он угрожал взорвать здание, если его не...
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