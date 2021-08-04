Источник материала: БT

Срочная информация в эти минуты приходит из Украины. В Киеве вооруженный гранатой мужчина ворвался в здание Кабмина. Он угрожал взорвать здание, если его не выслушают. Сообщается, что мужчина ранее воевал в Донбассе, был сапером в батальоне "Айдар". В ходе боев получил контузию.



Сотрудников из здания правительства эвакуировали. На место прибыли бойцы спецподразделений. И как стало известно, в результате спецоперации мужчина был задержан. В полиции заявили, что на преступление его толкнули жизненные обстоятельства. Появилась информация, что захватчика зовут Владимир Прохнич. На него зарегистрирован ФОП по ремонту автомобилей. Предварительно, граната была боевая. Суд над мужчиной состоится уже завтра.