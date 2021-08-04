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Деятельность Зеленского не одобряют почти 60% украинцев - опрос

04.08.2021 15:29 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 60% жителей Украины не одобряют деятельность президента Владимира Зеленского, свыше 40% выступают за досрочные президентские выборы. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованного на его официальном сайте.

Исследование КМИС проводилось с 24 июля по 1 августа. Всего было опрошено 2028 человек.

"С 34,1% в июне до 29% уменьшилась доля тех, кто одобряет деятельность президента Владимира Зеленского. В то же время с 52,7% до 56,1% увеличилась доля тех, кто не одобряет его деятельность", - говорится в материалах опроса.

Согласно результатам исследования, 43,2% опрошенных поддерживают проведение досрочных президентских выборов и 48,7% одобряют проведение досрочных парламентских выборов.

Украинцы отметили ухудшение уровня жизни в стране за последний год. "По субъективным ощущениям, 47,6% респондентов считают, что по сравнению с летом 2020 года их семьи сейчас живут хуже", - указано в результатах опроса.

Кроме того, только 20,7% опрошенных считают, что через год они и их семьи будут жить лучше. Еще 22,6% ожидают, что ничего не изменится. В то же время ухудшения уровня дохода ожидают 31,3% респондентов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Исследование КМИС проводилось с 24 июля по 1 августа. Всего было опрошено 2028 человек.
 
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