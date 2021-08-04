ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Красный Крест раскритиковал действия Литвы в связи с разворотом мигрантов на границе

04.08.2021 15:29 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разворот ищущих убежища людей не согласуется ни с Конвенцией о статусе беженцев, ни с Хартией ЕС об основных правах человека, ни с другими документами о правах человека. Об этом заявила представитель Литовского Красного Креста Эгле Самуховайте, сообщает Delfi.

Представитель Литовского Красного Креста отметила, что в страну не пускают "уязвимых" людей. "Официальная информация Департамента статистики показывает, что в потоке мигрантов почти четверть - несовершеннолетние и почти треть - женщины… Их безопасность может оказаться под угрозой", - заявила она.

Эгле Самуховайте также отметила, что возникает вопрос и в связи с непропорциональным использованием силы против лиц, желающих обратиться по вопросу убежища.

Представитель Красного Креста также сказала, что литовские власти могли бы адекватнее позаботиться об уже находящихся в стране мигрантах. "Мы понимаем вызовы для государства в деле охраны границ и признаем, что государственным ведомствам, ответственным за охрану границ, особенно важно, насколько это возможно, приостановить поток миграции, и таким образом они стараются добиться, чтобы ситуация не обострялась. Но не менее важно адекватнее позаботиться об уже находящихся здесь людях и их безопасности", - сказала Эгле Самуховайте.

На этой неделе министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте приняла распоряжение, согласно которому ведомствам, обеспечивающим и помогающим обеспечивать охрану госграницы, предписано позаботиться, чтобы лица пересекали внешнюю сухопутную границу только через пункты погранконтроля. Делающие это в других местах не должны пропускаться на территорию страны. Чтобы это обеспечить, должностным лицам разрешено применять психологическое давление и физическую силу против нелегальных мигрантов.

Госпогранкомитет Беларуси сегодня сообщил, что вблизи белорусско-литовской границы в районе населенного пункта Бенякони был обнаружен мужчина неславянской внешности. Внешне его состояние оценивалось как очень тяжелое. Белорусские пограничники на месте оказали первую медицинскую помощь, но несмотря на это мужчина скончался. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по выяснению всех обстоятельств инцидента.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представитель Литовского Красного Креста отметила, что в страну не пускают "уязвимых" людей. "Официальная информация Департамента статистики показывает, что в...
 
Новости дня
Новости в мире
 
В Москве в результате ДТП с участием автобуса пострадали 13 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

Свежие газеты

03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by