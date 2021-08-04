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Дым от лесных пожаров в Сибири накрыл столицу Монголии

04.08.2021 16:51 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дым от масштабных лесных пожаров, бушующих на территории российской Сибири, достиг некоторых частей Монголии, в том числе и ее столицы Улан-Батора. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Институт метеорологии и мониторинга окружающей среды Монголии.

"В последние дни монгольская столица, а также некоторые северные и центральные аймаки Монголии покрылись белым дымом от лесных пожаров в Сибири", - отмечено в официальном сообщении.

Как сообщает ТАСС, общая площадь лесных пожаров в России достигла 1,071 млн га. Очаги зафиксированы в Якутии, Иркутской области, на Чукотке, в Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, а также в европейской части страны. В борьбе со стихией задействовано 4 950 человек, 732 единицы техники, а также 44 воздушных судна на мониторинге и еще 14 на тушении. Пожароопасный сезон открыт во всех субъектах РФ, режим ЧС введен в девяти субъектах. Особый противопожарный режим действует в 62 регионах.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"В последние дни монгольская столица, а также некоторые северные и центральные аймаки Монголии покрылись белым дымом от лесных пожаров в Сибири", - отмечено в...
 
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