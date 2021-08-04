Полиция Бейрута применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов

Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мирные демонстрации в ливанской столице в день траура по погибшим в результате взрыва год назад в морском порту Бейрута вылились в столкновения со стражами правопорядка. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, полицейские силы применили слезоточивый газ и водометы против активистов, которые начали метать в них камни и бутылки в центре города.

Толпы активистов попытались прорваться к зданию парламента, но были остановлены жандармами и армейскими патрулями. По данным Ливанского общества Красного Креста, в стычках пострадали по меньшей мере 20 человек.

Ранее в квартале Зук-Мосбех военнослужащие ливанской армии задержали нескольких человек, у которых было конфисковано оружие и гранаты. В сообщении армейской пресс-службы отмечалось, что эти активисты направлялись в центр города на митинг, где могли устроить вооруженные провокации.

В морском порту Бейрута в 18.07 (по местному времени) прошла минута молчания по погибшим во время взрыва. Сейчас там началась заупокойная служба, которую проводит под открытым небом глава маронитской церкви патриарх Антиохии и всего Леванта Бишара Райи.

В морском порту Бейрута 4 августа 2020 года произошел взрыв, мощность которого составила 1,5 тыс. т в тротиловом эквиваленте. Взрывной волной были уничтожены и повреждены тысячи домов в черте города и за его пределами, погибли 218 человек, пострадали 6,5 тыс., более 300 тыс. граждан остались без крова. По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. т аммиачной селитры, хранившейся на складе.-0-