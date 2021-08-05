Самолет Екатеринбург - Москва совершил экстренную посадку в Казани

Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший из Екатеринбурга в Москву, подал сигнал тревоги и совершил внеплановую посадку в Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

Пассажирский самолет, выполняющий рейс Екатеринбург - Москва, подал сигнал тревоги, находясь над Удмуртией. По информации сервиса Flightradar24.com, он провел в воздухе чуть больше часа.-0-