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Самолет Екатеринбург - Москва совершил экстренную посадку в Казани

05.08.2021 06:43 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший из Екатеринбурга в Москву, подал сигнал тревоги и совершил внеплановую посадку в Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

Пассажирский самолет, выполняющий рейс Екатеринбург - Москва, подал сигнал тревоги, находясь над Удмуртией. По информации сервиса Flightradar24.com, он провел в воздухе чуть больше часа.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Пассажирский самолет, выполняющий рейс Екатеринбург - Москва, подал сигнал тревоги, находясь над Удмуртией. По информации сервиса Flightradar24.com, он провел в воздухе...
 
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