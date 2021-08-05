Лесной пожар в Калифорнии распространился на 112 тыс. гектаров

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5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесной пожар в штате Калифорния, получивший название "Дикси", из-за неблагоприятных погодных условий распространяется с большой скоростью и уже охватил площадь в 112 тыс. гектаров, сообщает ТАСС со ссылкой на пожарное ведомство штата.

По его данным, к настоящему моменту удалось взять под контроль лишь 35% площади пожара, при этом с конца июля она выросла почти в три раза. Всего в штате за этот год зафиксировано более 6 тыс. очагов лесных пожаров, огонь уничтожил 234,5 тыс. гектаров леса и 400 зданий.

Как сообщает газета The Mercury News, из-за жары, резких порывов ветра и влажности менее 10% почти невозможно спрогнозировать темпы распространения пламени, которое начинает подбираться к популярным местам отдыха, в частности озеру Алманор. "У меня действительно нет понимания, что эта штука будет представлять собой через несколько дней. Этот пожар просто огромен", - приводит издание слова представителя пожарных Рика Кархарта.

Ожидается, что в ближайшие дни дым от пожаров доберется до Сан-Франциско - одного из крупнейших городов штата. Местные власти готовятся объявить предупреждение о серьезном ухудшении качества воздуха.

В борьбе с огнем задействованы 5 тыс. пожарных. По прогнозам метеорологов, порывы ветра могут несколько стихнуть к 6 августа.-0-