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Дым от лесных пожаров накрыл 81 населенный пункт в Иркутской области

05.08.2021 10:01 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дым от лесных пожаров, действующих в Республике Саха (Якутия), накрыл 81 населенный пункт Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.

"В зону задымления от природных пожаров, действующих в настоящее время в соседнем регионе, попали северные районы Иркутской области. Это 11 населенных пунктов Катангского района, 20 - Киренского, 6 - Бодайбинского, 19 - Усть-Кутского, 10 - Усть-Илимского, 12 - Нижнеилимского, 2 населенных пункта Казачинско-Ленского района, а также город Усть-Илимск", - говорится в сообщении.

По данным стационарных пунктов наблюдения Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения предельно допустимых концентраций оксида углерода не зафиксировано.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ. Там зарегистрировано более 170 лесных пожаров на площади около 2,5 млн га. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации.

В Иркутской области лесные пожары действуют на площади более 100 тыс. га. Наиболее сложная обстановка сложилась в северных районах региона.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По данным стационарных пунктов наблюдения Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, случаев высокого загрязнения атмосферного...
 
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