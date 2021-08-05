Более 80 человек пострадали в ходе столкновений в Бейруте в день траура

Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Активисты радикальных организаций сорвали проведение митинга в центре Бейрута в день траура по погибшим в результате взрыва год назад в морском порту. Получили ранения или пострадали от применения слезоточивого газа 84 человека, сообщает ТАСС.

Как рассказал представитель Ливанского Общества Красного Креста Джордж Кеттане, на подступах к зданию парламента со стороны площади Пляс де Мартир произошли столкновения между полицейскими силами и демонстрантами. "Тринадцать человек были доставлены в больницы, остальным была оказана помощь на месте", - отметил он.

Спецподразделения по борьбе с беспорядками применили водяные пушки против активистов, которые бросали в них камни и бутылки с зажигательной смесью. Стычки между группами агрессивно настроенных демонстрантов и жандармами, на помощь которым пришли военнослужащие, продолжались не менее трех часов. Ближе к полуночи центр города был очищен от демонстрантов, которые ретировались в районы Джумейзи и Сайфи.

Как сообщила в Twitter пресс-служба Управления сил внутренней безопасности, протестующие пытались захватить парламентский дворец. По ее информации, наиболее ожесточенные столкновения произошли возле Министерства телекоммуникаций на улице банков и городской мэрии. Активисты напали там на несколько офисов и один из них подожгли. Пожар был оперативно потушен. Полицейские задержали двух зачинщиков погромов.

Ранее лидер протестного движения Ибрагим Хотейт объявил о переходе с 4 августа "от мирных к решительным действиям". Он выдвинул ультиматум властям, предоставив им 30 часов для принятия решения о снятии судебной неприкосновенности с депутатов, министров и силовиков. Хотейт и его сторонники считают, что "к катастрофе в порту Бейрута 4 августа 2020 года привело пренебрежение служебными обязанностями и коррупция, царящая в государстве".

Президент республики Мишель Аун пообещал в своем выступлении на международной спонсорской конференции в поддержку населения Ливана, которая прошла 4 августа в режиме онлайн, что "ведущееся расследование трагического происшествия в морском порту будет доведено до конца и справедливость восторжествует". По словам главы государства, "перед судом предстанут все, кто проявил халатность".

4 августа 2020 года в морском порту Бейрута произошел взрыв, мощность которого составила 1 500 т в тротиловом эквиваленте. Взрывной волной были уничтожены и повреждены тысячи домов в черте города и за его пределами, погибли 218 человек, пострадали 6,5 тыс., более 300 тыс. граждан остались без крова. По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, хранившейся на складе.-0-