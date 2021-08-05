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Зеленский стремительно теряет поддержку украинцев
05.08.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Зеленский стремительно теряет поддержку народа. За последний месяц рейтинг президента Украины упал на 5 %. На это указывают данные соцопроса Киевского международного института социологии. Потерю политических очков эксперты связывают с отсутствием конкретных мер по улучшению жизни обычных украинцев. Среди главных промахов - неспособность восстановить мир на востоке Украины и улучшить экономику страны.
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Зеленский стремительно теряет поддержку народа. За последний месяц рейтинг президента Украины упал на 5 %. На это указывают данные соцопроса Киевского...
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