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Зеленский стремительно теряет поддержку украинцев

05.08.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Зеленский стремительно теряет поддержку народа. За последний месяц рейтинг президента Украины упал на 5 %. На это указывают данные соцопроса Киевского международного института социологии. Потерю политических очков эксперты связывают с отсутствием конкретных мер по улучшению жизни обычных украинцев. Среди главных промахов - неспособность восстановить мир на востоке Украины и улучшить экономику страны. 


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Зеленский стремительно теряет поддержку народа. За последний месяц рейтинг президента Украины упал на 5 %. На это указывают данные соцопроса Киевского...
 
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