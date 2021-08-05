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Турция раскритиковала план США по использованию третьих стран при переселении афганцев

05.08.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Турция раскритиковала план США по использованию третьих стран при переселении афганцев. Сотрудничавшие с американцами сейчас бегут от преследования талибов. Американский Госдеп объявил о новой программе, согласно которой беженцам придется самостоятельно добраться до третьей страны, где они будут ждать от 12 до 14 месяцев, пока их заявление обработают. Анкара заявляет, что этот шаг вызовет "большой миграционный кризис" в регионе. Власти заявили, что в стране и так уже находятся 4 миллиона нелегалов, и добавили, что Турция не будет принимать безответственное решение  США.



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Турция раскритиковала план США по использованию третьих стран при переселении афганцев. Сотрудничавшие с американцами сейчас бегут от преследования талибов....
 
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