Церемония инаугурации нового президента Ирана прошла в Тегеране

Источник материала: БелТА

5 августа, Тегеран /БЕЛТА - ИРНА/. Церемония инаугурации нового президента Ирана Ибрагима Раиси прошла в зале парламента в присутствии большого количества гостей.

Президент Ибрагим Раиси принес присягу в присутствии главы судебной власти, иранских официальных лиц, а также гостей из 115 стран. Ибрагим Раиси поклялся быть хранителем конституции и режима Исламской Республики и не жалеть усилий для решения проблем народа.

После церемонии инаугурации у президента есть две недели, согласно регламенту, чтобы представить членов кабинета. Затем их должна утвердить Исламская консультативная ассамблея.

Ибрагим Раиси победил на выборах 18 июня. В голосовании приняли участие 28,6 млн человек. Он набрал 17,8 млн голосов.-0-