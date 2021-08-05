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Церемония инаугурации нового президента Ирана прошла в Тегеране

05.08.2021 17:33 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 августа, Тегеран /БЕЛТА - ИРНА/. Церемония инаугурации нового президента Ирана Ибрагима Раиси прошла в зале парламента в присутствии большого количества гостей.

Президент Ибрагим Раиси принес присягу в присутствии главы судебной власти, иранских официальных лиц, а также гостей из 115 стран. Ибрагим Раиси поклялся быть хранителем конституции и режима Исламской Республики и не жалеть усилий для решения проблем народа.

После церемонии инаугурации у президента есть две недели, согласно регламенту, чтобы представить членов кабинета. Затем их должна утвердить Исламская консультативная ассамблея.

Ибрагим Раиси победил на выборах 18 июня. В голосовании приняли участие 28,6 млн человек. Он набрал 17,8 млн голосов.-0-

 
 
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Ибрагим Раиси победил на выборах 18 июня. В голосовании приняли участие 28,6 млн человек. Он набрал 17,8 млн голосов.
 
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