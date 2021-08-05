Выдворение мигрантов и чрезмерная жестокость - ВВС о работе приглашенной в Литву погранслужбы Frontex

Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границу Литвы с Беларусью по приглашению литовских властей были направлены около 100 офицеров Европейской службы пограничной и береговой охраны (Frontex) для помощи в патрулировании - из-за резкого роста потока мигрантов из Азии и Африки. МВД Литвы объявило, что будут отправлять мигрантов обратно в Беларусь. Это спорная тактика, которую правозащитники называют незаконной и опасной, и много лет связывают с ней европейскую погранслужбу, пишет британская служба новостей ВВС.

Frontex, как отмечается в материале ВВС, является силовой структурой ЕС с широким мандатом и большим бюджетом. Сегодня активисты и журналисты по всему миру обвиняют ее в нарушении норм международного права.

Обвинения в незаконном выдворении и причастности к гибели мигрантов

Рекордный поток соискателей убежища из Африки и Азии на белорусско-литовской границе привел к тому, что официальный Вильнюс потребовал от своих пограничников не позволять мигрантам пересекать границу, а вместо этого отправлять их обратно в Беларусь.

4 июля в Госпогранкомитете Беларуси объявили, что часть возвращенных литовскими пограничниками мигрантов находится в тяжелом состоянии, а один из них умер.

В Литве назвали это провокацией. При этом представитель литовского МВД Лина Лауринайте-Григене заявила, что отправка мигрантов назад допускается международным правом, если это временное решение и им предоставлена альтернатива соисканию убежища.

Но глава Литовского Красного Креста Эгле Самуховайте назвала решение Вильнюса разворачивать ищущих убежища людей несовместимым с Конвенцией по правам беженцев, Хартией ЕС по правам человека и другими положениями международного права.

Решение может нарушать две нормы международного права - запрет на коллективную высылку иностранцев и запрет на высылку в страны, где им может угрожать опасность, написал в Facebook глава комитета по правам человека в Сейме Литвы Томас Витаутас Раскявичюс. "Мы ходим по тонкому льду", - считает депутат.

Решение о развороте мигрантов означает лишь то, что соискатели убежища возвращаются в Беларусь с рекомендацией обращаться к литовским пограничникам на КПП и официальных пограничных пунктах, а не переходить границу через реки, леса, поля и т. д., сказал в разговоре с ВВС представитель Службы охраны госграницы Литвы Рокас Пукинскас. Он рассказал, что с начала этого года 4090 человек в неположенном месте пересекли белорусско-литовскую границу, среди них большинство иракцы (около 2,8 тыс. человек), а также граждане Конго, Камеруна, Сирии, Ирана и других стран.

Он отказался комментировать сообщения о применении силы со стороны литовских пограничников, но подтвердил, что около 250 человек за последние сутки были возвращены в Беларусь.

"Мы изучаем ситуацию. Мы изучаем правовые акты. Мы действуем в рамках оперативного плана", - сказал в свою очередь пресс-секретарь Frontex Петр Свитальский. Он также заявил, что Frontex никак не участвует в действиях по возвращению мигрантов в Беларусь. По его словам, в пятницу в Литву прибудут наблюдатели за соблюдением базовых прав человека - штатные сотрудники Frontex.

За последние годы европейские правозащитники и депутаты Европарламента уже не раз осуждали тактику отправки назад мигрантов, среди которых есть дети и женщины, до пересечения границы и индивидуального рассмотрения их заявок на убежище. Целый ряд СМИ связывал Frontex с этой тактикой.

Расследования СМИ о работе Frontex

Главными фронтами деятельности европограничников в последние годы стали Греция и Италия и в первую очередь их морские границы с Турцией и Ливией. Именно там сформировался стиль работы Frontex, который правозащитники критикуют как чрезмерно жесткий.

Еще в 2016 году издание Intercept опубликовало внутренние отчеты Frontex, в которых утверждается, что греческие пограничники открывали огонь по лодкам с мигрантами.

Frontex не просто задерживает мигрантов в Эгейском и Средиземном морях - его офицеры участвуют в выдворении мигрантов, не давая им пересечь границу, утверждает выпущенное в октябре прошлого года расследование немецкого журнала Spiegel. К аналогичным выводам пришла американская газета New York Times. В самом агентстве Frontex отвергли эти обвинения.

Правозащитники называют описанную в расследовании тактику push back (дословно "отпор") и считают ее противоречащей Европейской конвенции по правам человека, которая запрещает коллективную высылку иностранцев.

В мае газета Guardian со ссылкой на данные ООН и неправительственных организаций сообщила, что погранслужбы стран ЕС при поддержке Frontex за время пандемии незаконно выслали более 40 тыс. мигрантов, в том числе детей и беженцев из зон военных действий, и что эта тактика могла привести к смертям более 2 тыс. человек.

В Frontex говорят, что нет никаких доказательств участия агентства - прямого или косвенного - в незаконном выдворении или практике отпора мигрантам. Но в 2020 году в распоряжение ВВС попал закрытый доклад Frontex, в котором перечислялись свидетельства серьезных нарушений в работе службы. В нем в деталях описан случай, когда офицеры Frontex видели, как катер греческой береговой охраны перехватил лодку с мигрантами и отбуксировал ее обратно в турецкие территориальные воды. Они ничего не предприняли.

Правозащитники утверждают, что агентство действует так же и в отношении прибывающих из Ливии мигрантов, предоставляя ливийским пограничникам данные для перехвата кораблей.

В январе Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (ЕББМ) начало расследование действий Frontex на основе публикаций о незаконной высылке мигрантов, а также о домогательствах и других дисциплинарных нарушениях, в том числе среди руководства службы. В кабинете главы Frontex Фабрис Лежери были проведены обыски в связи с этим расследованием. Социал-демократическая фракция Европарламента требовала увольнения Лежери.

В июле этого года были представлены результаты расследования действий Frontex, которое проводила группа евродепутатов. Они не нашли прямых доказательств участия Frontex в незаконной высылке мигрантов, но пришли к выводу, что агентство знает о подобных действиях со стороны погранслужб государств ЕС и игнорирует их вместо того, чтобы сообщать о них и предотвращать их в дальнейшем.

"Несколько надежных источников, в том числе национальные и международные правозащитные группы и организации, последовательно сообщали о нарушении базовых прав на границах ряда государств - членов ЕС, где Frontex проводит совместные операции, - цитирует доклад издание Politico. - Как правило, Frontex игнорировало эти сообщения".

Пресс-секретарь Frontex тогда заявил, что агентство приветствует выводы расследований и принимает его рекомендации.

Армия Frontex - расширение штата и техническая мощь

Основанное в 2004 году со штаб-квартирой в Варшаве Frontex - независимое агентство Евросоюза, которое подчиняется Европарламенту, Европейской комиссии и Совету ЕС. Оно долго не имело собственных силовых подразделений, лишь административный персонал, и занималось координацией действий между погранслужбами разных стран блока.

Но когда в 2015 году Европу захлестнул миграционный кризис с сотнями тысяч сирийцев, афганцев и жителей ряда африканских стран, ежедневно стремящихся попасть в страны ЕС, агентство стало добиваться расширения полномочий и мандата.

В итоге к 2021 году бюджет Frontex достиг 544 млн евро, а личный состав его подразделений, которые носят форму с флагом ЕС, превысил 600 человек, при этом к 2027 году его планируется увеличить до 10 тыс. человек.

В прошлом году сотрудники агентства следили за безопасностью границ в Средиземном, Эгейском, Черном и Адриатическом морях, а также на сухопутных границах Польши, Хорватии и Венгрии.

Кроме того, после выхода Великобритании из ЕС именно агенты Frontex стоят на границе Гибралтара, британской территории, с Испанией - в Лондоне их предпочли испанским пограничникам, пишет журнал Economist.

Агентство действует и за границами ЕС: его офицеры присутствуют в Албании и Черногории, а гражданские сотрудники - в Сербии, Турции, а также Нигере и Сенегале.

На новый уровень вышли и технологические возможности агентства: в этом году к катерам, автомобилям и самолетам добавились контракты с французскими и израильскими операторами еразведывательных беспилотников.

Кроме дронов, за потоками мигрантов Frontex следит и через спутники космической программы ЕС "Коперник".

Правозащитники, критикующие агентство, говорят, что используя данные со спутников и дронов, агенты уклоняются от обязанности спасать мигрантов в море, которую накладывает наблюдение с кораблей.-0-