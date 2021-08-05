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Во Франции при крушении туристического самолета погибли три человека

05.08.2021 20:31 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека погибли, один получил серьезные травмы при крушении туристического легкого самолета в департаменте Савойя на юго-востоке Франции. Такую информацию опубликовала сегодня газета "Паризьен" со ссылкой на префектуру Савойи, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел около 14.30 по местному времени. На борту находились четыре человека. Пострадавший пассажир доставлен в медучреждение.

В префектуре Савойи отметили, что обстоятельства аварии в настоящее время неизвестны и будут определены в рамках судебного расследования.

Как сообщается, потерпевший крушение самолет принадлежал аэроклубу, который базируется в департаменте Атлантическая Луара.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Инцидент произошел около 14.30 по местному времени. На борту находились четыре человека. Пострадавший пассажир доставлен в медучреждение.
 
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