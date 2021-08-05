Нацистские методы в борьбе с мирными беженцами

Источник материала: БT

Факты таковы: люди, бегущие от войны, в том числе женщины и дети, в глазах литовских силовиков всего лишь объект, который необходимо вышвырнуть за границу любой ценой. Никто не разбирается в их судьбах и причинах поиска безопасного места для жизни. Вместо диалога в ход идут служебные собаки, приклады автоматов и электрошокеры. Белорусские пограничники продолжают оказывать помощь людям, которые столкнулись с демократией в литовском исполнении. Некоторые кадры не рекомендуем смотреть впечатлительным зрителям и детям.

Травят служебными собаками, избивают до полусмерти и перебрасывают на белорусскую границу. Литовские силовики продолжают осваивать нацистские методы борьбы с мирными людьми. Очередную попытку агрессивной депортации зафиксировали полоцкие пограничники. Беженцев гнали как скот, несмотря на плохое самочувствие членов группы, среди которых были женщины и дети.

Еще на территории Литвы одному из мужчин стало плохо. Он неоднократно жаловался на боли в груди, демонстрируя это жестами литовским пограничникам. Однако вместо оказания медицинской помощи силовики старались быстрее перегнать людей на сопредельную территорию. Там уже, видимо, по принципу: не моя забота, не моя печаль. В итоге уже находясь на белорусской земле, мужчина потерял сознание. На этот раз жизнь человека удалось спасти.

От международных и государственных структур, призванных защищать права человека, до сих пор никаких решительных действий, едва слышны дежурные формулировки об озабоченности ситуацией.

Мы внимательно следим за ситуацией и ее развитием. Управление Верховного комиссара ООН призывает Литву придерживаться всех международных обязательств. Мы также особенно обеспокоены сообщениями о насилии в отношении людей на границе.

Отказы людям, ищущим убежища, несовместимы с Женевской конвенцией о статусе беженцев, Хартией основных прав ЕС и другими инструментами по правам человека.

В Литве закрыли глаза на убийство

Несмотря на осуждение со стороны правозащитных институтов, в Литве до сих пор не начато расследование убийства гражданина Ирака. То, как выглядел мужчина, когда его обнаружили пограничники, просто шокирует. Никаких сказок братьев Гримм, мы показываем эти кадры в надежде остановить зверское отношение к мирным людям. Так не поступают даже со злейшими врагами.

Юрий Овсиюк, главный государственный судебно-медицинский эксперт Беларуси:

На данный момент можно сказать, что нам уже установлена причина смерти, количество повреждений, которые были причинены гражданину Ирака. Могу сказать, что их было не менее 30. Это обширные кровоподтеки на верхних, нижних конечностях, перелом ребра. Кровоподтеки настолько большие, что они сопровождались размозжением подкожно-жировой клетчатки, формированием межмышечных гематом. В конечном итоге причина смерти - геморрагический шок, который вызвала обильная кровопотеря за счет депонирования крови в мягких тканях. Нашими же биологами и генетиками в течение ночи были проведены исследования, которые позволили 100-процентно установить, что биологический материал, т.е. кровь, которая была обнаружена на месте происшествия, соответствует крови данного человека. И благодаря этому следствию будет легче установить всю картину произошедшего и его передвижение от момента его пересечения границы до момента его обнаружения. Если говорить о самих повреждениях, то все они причинены твердыми тупыми предметами, в том числе и предметами продолговатой формы, к которым относятся палки, возможно, спецсредства, дубинки. Повреждения нанесены с большой силой. С учетом практики могу сказать, что они применялись людьми, которые знали куда бить. Нет повреждений жизненно важных органов, головы, в основном они сосредоточены на конечностях. Они имеют такой обширный вид, что и стало причиной смерти.







Следственная группа смогла установить маршрут движения умиравшего от побоев человека. Предварительная картина такова: смертельно избитый иностранец убегал от литовских изуверов, на ходу потерял свои вещи. На белорусской стороне он вытер кровь платком, двинулся вглубь нашей территории, где потом скончался. На протяжении всего пути из демократичной Литвы в поисках помощи мужчина истекал кровью, оставляя следы на траве и кустарниках. Также обнаружено место перехода границы, где со стороны Литвы остались личные вещи жертвы.

Литовская пропаганда утверждает, что на территорию страны пытаются прорваться толпы террористов, угрожающие безопасности страны. Этими сказками они оправдывают насилие в отношении мирных людей. На деле все оказывается совершенно не так. Как сообщили родственники погибшего, прибывшие в Беларусь, он искал мирной жизни и просто поверил в существование безопасной страны, где смог бы реализоваться, не опасаясь за собственную жизнь.

Силовой ответ вместо гуманистического подхода - именно так сегодня настроен Евросоюз. Не продукты питания и одеяла для беженцев сегодня направляются к месту гуманитарного кризиса. Туда едут фуры с колючей проволокой и сотня офицеров Европейской службы пограничной и береговой охраны.

Закат европейского гуманизма щедро одобряют кровью тех, кто продолжает верить в мыльный пузырь демократии.





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