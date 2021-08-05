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Глава МВД Эстонии выступил с заявлением, что пограничники могут применять огнестрельное оружие в отношении беженцев

05.08.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Министр внутренних дел Эстонии Кристьян Яани выступил с заявлением, что пограничники могут применять огнестрельное оружие, резиновые дубинки или электрошокеры в отношении беженцев. Прибалтийская республика готовится к возможному наплыву нелегальных мигрантов. "Если создастся ситуация, когда границу перейдет большое число нелегалов, то у нас есть соответствующий план решения такой чрезвычайной ситуации", - заявил главный эстонский силовик.

Литва вновь приступила к обносу своей территории колючим заграждением. В ход пошла проволока, которую Вильнюс получил из Эстонии и Украины, когда скудные запасы своей закончились. Теперь в распоряжении Литвы погонные 140 километров, которых должно хватить на участок в 20 километров.


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Министр внутренних дел Эстонии Кристьян Яани выступил с заявлением, что пограничники могут применять огнестрельное оружие, резиновые дубинки или электрошокеры в...
 
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