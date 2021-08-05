В Беларусь прибыли родственники погибшего иракца

Источник материала: БT

В Беларусь сегодня прибыли родственники погибшего на литовской границе гражданина Ирака. Дядя и брат мигранта прилетели в Минск, чтобы опознать тело и узнать, за что их близкого человека убили литовские пограничники. Сопровождает родных погибшего почетный консул Беларуси в Ираке Маджид Аль-Кайси. Завтра им предстоит много скорбных хлопот.

По поручению Президента Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по факту гибели мигранта из Ирака на границе с Литвой.





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