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В Беларусь прибыли родственники погибшего иракца

05.08.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Беларусь сегодня прибыли родственники погибшего на литовской границе гражданина Ирака. Дядя и брат мигранта прилетели в Минск, чтобы опознать тело и узнать, за что их близкого человека убили литовские пограничники. Сопровождает родных погибшего почетный консул Беларуси в Ираке Маджид Аль-Кайси. Завтра им предстоит много скорбных хлопот.

По поручению Президента Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по факту гибели мигранта из Ирака на границе с Литвой.


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Теги: Минск
 
 
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В Беларусь сегодня прибыли родственники погибшего на литовской границе гражданина Ирака. Дядя и брат мигранта прилетели в Минск, чтобы опознать тело и узнать, за...
 
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