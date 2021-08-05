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Установлена причина смерти гражданина Ирака, погибшего на литовской границе
05.08.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Геморрагический шок, вызванный обильной кровопотерей, - специалисты Комитета судэкспертиз назвали причину смерти гражданина Ирака. Известно, что эксперты участвовали в осмотре места происшествия в составе следственно-оперативной группы. Уже проведены биолого-генетические исследования.
Эксперты: было нанесено не менее 30 ударов
Как установлено, мужчине было нанесено не менее 30 ударов. На теле погибшего обширные кровоподтеки на руках и ногах. Если говорить медицинским языком, кровоподтеки настолько большие, что сопровождались размозжением подкожно-жировой клетчатки, формированием межмышечных гематом. В то же время за ночь генетики комитета установили, что биологический материал, т.е. кровь, которая была обнаружена на месте происшествия, соответствует крови погибшего. Благодаря этому следствию будет легче установить всю картину произошедшего и передвижение иностранца.
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Геморрагический шок, вызванный обильной кровопотерей, - специалисты Комитета судэкспертиз назвали причину смерти гражданина Ирака. Известно, что эксперты...
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