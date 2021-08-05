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В Словакии семь жилых домов были повреждены смерчем
06.08.2021 06:43 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Смерч сорвал крыши жилых домов в селе Петковце в районе города Вранов-над-Топлеу в Прешовском крае на востоке Словакии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Словацкое радио.
"Повреждены, как минимум, семь [жилых] домов, у четырех из которых сорваны крыши. Поломаны деревья. Сорваны электропровода. Завалена [деревьями и прочими предметами] автодорога, ведущая к нам", - сказал староста населенного пункта.
По предварительным данным, никто из жителей не пострадал.-0-
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Повреждены, как минимум, семь жилых домов, у четырех из которых сорваны крыши. Поломаны деревья. Сорваны электропровода. Завалена деревьями и прочими предметами...
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