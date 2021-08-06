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Из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуированы более 16 тыс. человек

06.08.2021 06:43 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 16 тыс. человек были эвакуированы в штате Калифорния из-за бушующих на его территории природных пожаров, передает ТАСС со ссылкой на Twitter-аккаунт местного департамента экстренных служб.

"К 09:00 (19:00 мск) пожары в штате привели к эвакуации около 16 тыс. человек", - отмечают местные власти, призывая жителей "не терять ни секунды и эвакуироваться, потому что любое мгновение может спасти жизнь".

Наибольшую опасность в данный момент представляет пожар, получивший название Dixie, бушующий на территории более 112 тыс. га. Он уже признан шестым по площади горения за все время наблюдений в штате.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Наибольшую опасность в данный момент представляет пожар, получивший название Dixie, бушующий на территории более 112 тыс. га. Он уже признан шестым по площади горения...
 
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