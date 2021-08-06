|
Из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуированы более 16 тыс. человек
06.08.2021 06:43 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 16 тыс. человек были эвакуированы в штате Калифорния из-за бушующих на его территории природных пожаров, передает ТАСС со ссылкой на Twitter-аккаунт местного департамента экстренных служб.
"К 09:00 (19:00 мск) пожары в штате привели к эвакуации около 16 тыс. человек", - отмечают местные власти, призывая жителей "не терять ни секунды и эвакуироваться, потому что любое мгновение может спасти жизнь".
Наибольшую опасность в данный момент представляет пожар, получивший название Dixie, бушующий на территории более 112 тыс. га. Он уже признан шестым по площади горения за все время наблюдений в штате.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наибольшую опасность в данный момент представляет пожар, получивший название Dixie, бушующий на территории более 112 тыс. га. Он уже признан шестым по площади горения...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)