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В Китае могут перенести начало нового учебного семестра из-за COVID-19

06.08.2021 06:43 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/.Учебные заведения в тех районах Китая, где есть зоны со средним и высоким риском распространения COVID-19, могут перенести на более поздний срок начало предстоящего осеннего семестра. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Министерство образования КНР.

Если непосредственно перед самым началом нового семестра будут существовать зоны среднего или высокого эпидемиологического риска, то учебные заведения в этих районах перенесут начало занятий.

Местным просветительным органам и учебным заведениям было предложено надлежащим образом подготовиться к различным сценариям, чтобы обеспечить плавное и безопасное начало нового семестра.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Если непосредственно перед самым началом нового семестра будут существовать зоны среднего или высокого эпидемиологического риска, то учебные заведения в этих...
 
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