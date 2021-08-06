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В ДТП с автобусом на западе Турции погибли девять человек

06.08.2021 08:57 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП с автобусом на западе Турции погибли девять человек, еще 30 получили травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter Анатолийского агентства.

По меньшей мере девять человек погибли, еще 30 получили травмы в результате столкновения грузовика с автобусом в районе Сома в провинции Маниса на западе Турции. Шесть человек погибли на месте, трое скончались в больнице. Пострадавшие госпитализированы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По меньшей мере девять человек погибли, еще 30 получили травмы в результате столкновения грузовика с автобусом в районе Сома в провинции Маниса на западе Турции....
 
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