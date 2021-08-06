Умерла старейшая петербургская актриса Галина Короткевич

Источник материала: БелТА

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старейшая петербургская актриса народная артистка РСФСР Галина Короткевич умерла на 100-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на художественного руководителя Театра имени Веры Комиссаржевской Виктора Новикова.

"Галина Петровна скончалась вечером 5 августа, не дожив двух недель до своего 100-летия. Мы готовились отметить эту дату, ведь с нашим театром эта удивительная женщина была связана с 1962 года, сыграв здесь многие десятки ролей в классике и современной драматургии. Это была актриса редкого творческого оптимизма, выходившая на сцену еще несколько лет назад", - рассказал Виктор Новиков. Он вспомнил, что в постановке "Миллионерша" Бернарда Шоу она сыграла почти 800 раз.

Начало актерской биографии Галины Короткевич совпало с Великой Отечественной войной и обороной Ленинграда, когда она была участницей фронтовых бригад. В 1946-1961 годах она служила в Новом театре (ныне Театр имени Ленсовета), а затем была связана с Театром имени Веры Комиссаржевской, войдя в число ведущих актрис труппы. В 2008 году специально для нее в театре был поставлен спектакль "Шесть блюд из одной курицы", в котором она играла много лет, поражая всех актерской игрой и физической формой: она по ходу действия вставала на шпагат.

Актриса прославилась на всю страну своим кинодебютом, сыграв в 1953 году главную женскую роль в фильме "Весна в Москве".

Среди наград Галины Короткевич - премия правительства Санкт-Петербурга в области литературы, искусства и архитектуры "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" (2009).-0-