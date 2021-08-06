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Главы государств Центральной Азии обсудят интеграционные форматы партнерства в Туркменистане

06.08.2021 11:43 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 августа, Туркменбаши /БЕЛТА - ORIENT/. Главы государств Центральной Азии сегодня проводят встречу в Туркменистане, где обсудят новые интеграционные форматы добрососедского партнерства.

В Международном аэропорту Туркменбаши уже приземлились самолеты президента Кыргызстана Садыра Жапарова, узбекского лидера Шавката Мирзиёева, главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и его таджикский коллега Эмомали Рахмон прилетели из Ашхабада на одном самолете.

Кроме того, к туркменскому берегу Каспия прибыли участницы Диалога женщин стран центрально-азиатского региона, которые проведут здесь отдельную встречу. В их числе председатель верхней палаты парламента Узбекистана и председатель "Диалога женщин-лидеров Центральной Азии" Танзила Нарбаева, женщины-лидеры из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, а также специальный представитель генерального секретаря ООН по Центральной Азии Наталья Герман.-0-

 
 
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Главы государств Центральной Азии сегодня проводят встречу в Туркменистане, где обсудят новые интеграционные форматы добрососедского партнерства.
 
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