Литве следует учитывать реальное соотношение сил, решаясь на конфронтацию с Беларусью - СМИ

Источник материала: БелТА

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литовским властям следует учитывать реальное соотношение сил, решаясь идти на конфронтацию с руководством Беларуси. Об этом говорится в статье польского издания Mysl Polska под названием "Краш-тест микродержавы", перевод которой публикует "ИноСМИ".

"Есть одна страна, которая выделяется на фоне соседей Польши своей политической активностью, в два раза превышающей ее реальные возможности и ресурсы. Я имею в виду Литву. По потенциалу и размерам ее можно сравнить с одним польским воеводством, но ее амбиции и инициативы соответствуют уровню даже не региональной, а мировой державы", - пишет автор статьи, эксперт газеты Mysl Polska Станислав Левицкий.

Так, недавно Литва совершила решительные шаги в отношении Китая, заблокировав компании Huawei возможность принять участие в создании литовской сети мобильной связи пятого поколения. Литва также вышла из формата "17+1", в рамках которого Китай ведет сотрудничество с центральноевропейскими и балканскими странами. Вильнюс старается преградить Пекину путь в Европу. Это выглядит смешно, на ум приходит стихотворение о слоне и мухе, отмечает автор.

Еще более бесцеремонно Вильнюс ведет себя с другими странами. Так, литовское руководство регулярно нарушает Договор о хороших отношениях и добрососедском сотрудничестве с Польшей, в особенности в части соблюдения прав поляков в Литве. Из Вильнюса даже звучали угрозы развязать торговую войну, заблокировав импорт польского мяса.

Однако "наиболее зрелищные" действия Литва предпринимает в отношении Беларуси, отмечает Станислав Левицкий. Он вспоминает, как в Литве создавали "живую цепь" от границы Беларуси до Вильнюса, а на белорусскую территорию при помощи воздушных шаров пытались забросить пропагандистские материалы.

"Этот инцидент, произошедший в августе прошлого года, показал, что литовским властям следует учитывать реальное соотношение сил (в том числе военных), решаясь идти на конфронтацию с руководством Беларуси. Факты таковы, что Вильнюс находится всего в 30 км от белорусской границы. Такое расстояние танки могут преодолеть за полчаса, у Лукашенко их сотни, а у Литвы ни одного. Так же выглядит ситуация с самолетами и боевыми вертолетами", - говорится в статье.

Конфликт вышел на новый уровень на фоне шумихи вокруг задержания в Минске самолета компании Ryanair. Евросоюз, в том числе реагируя на призывы Литвы, ввел в отношении Беларуси санкции и запретил летать в страны ЕС компании "Белавиа". Однако инициаторы этих действий не предвидели, что опосредованные последствия ограничительных мер ударят рикошетом в том числе по Литве, поскольку белорусская сторона пользовалась для экспорта товаров услугами литовских железных дорог и портов, обеспечивая им примерно 20% дохода. Сейчас обслуживанием этого товаропотока занялась Россия, так что литовцы лишатся примерно 40 млн евро в год.

Обстановка в Литве критическая, там ввели режим чрезвычайной ситуации. Между тем Президент Беларуси не дает надежд на какие-либо подвижки. "Если кто-то думает, что мы сейчас закроем границу с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной и превратимся в отстойник беглых из Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Туниса, то он как минимум заблуждается", - приводит автор статьи слова Александра Лукашенко.

"Литовским политикам следовало быть прозорливее и умнее, ведь Литва имеет с Беларусью длинную, плохо охраняемую границу, которую легко преодолеть тем, кто хочет это сделать", - пишет Станислав Левицкий.

Сейчас литовское руководство старается предпринять что-то в кризисном режиме, но сложно ожидать, что его действия окажутся эффективными. "Похоже, литовские власти, вступая в конфронтацию с Беларусью, не рассчитали свои силы и столкнулись сейчас с серьезной проблемой. Проводя политику в опоре на потенциал, которым не обладаешь, и надеясь на поддержку других стран, можно накликать на себя беду. Тем не менее Литва, как кажется, до сих пор этого не понимает, а ее министр иностранных дел хочет, чтобы ЕС подготовил пятый пакет санкций в отношении Беларуси. Но разве предыдущие в чем-либо помогли?" - задается вопросом эксперт.

При этом Станислав Левицкий считает, что неспособность защитить внешние границы может привести к исключению Литвы из шенгенской зоны. "Какой реакции Евросоюза можно ожидать в случае, если Литва не сможет контролировать границу с Беларусью и сдержать поток мигрантов в другие страны ЕС? В таком случае ее, по всей видимости, исключат из шенгенской зоны, условием присоединения к которой было обязательство контролировать внешние границы", - отмечает Станислав Левицкий.

"Литовское руководство забыло, пожалуй, о старом изречении, гласящем, что человеку, живущему в стеклянном доме, не стоит бросать камни в соседей. Литовская карикатурная великодержавность, опирающаяся на расчет воспользоваться чужим потенциалом и возможностями, не приведет ни к чему хорошему. В конечном итоге обычно оказывается, что подобные игроки ошиблись в своих подсчетах, ведь другие защищают собственные интересы, во время кризиса они могут сказать: вы сами создали эти проблемы, так что сами с ними и разбирайтесь. Сложившаяся в Литве ситуация - это уже даже не последний звоночек, призывающий ее власти одуматься, а набат", - говорится в статье.

В заключение автор приходит к выводу, что Александр Лукашенко преподал Литве урок, одновременно показав, каково ее реальное политическое значение.

Но во всей этой истории есть еще один важный аспект. Литва уже давно столкнулась с демографическими проблемами. За последние 30 лет ее население уменьшилось почти на четверть. Сейчас процесс сокращения численности населения ускорился, данные за первое полугодие этого года указывают, что там умерло почти вдвое больше людей, чем родилось (23 665 и 11 455 человек соответственно). То есть всего за полгода естественная убыль составила 12 210 человек.

С такой перспективы мигранты, движущиеся в Литву, выглядят лишь небольшим вкладом в улучшение демографической ситуации. "Возможно, литовским властям следует взглянуть на это под таким углом зрения, увидеть в происходящем положительные стороны, новые шансы и не обижаться на Лукашенко, требуя введения каких-то неэффективных санкций, а поблагодарить его как за преподанный урок, так и за вклад в демографию", - резюмирует Станислав Левицкий.-0-